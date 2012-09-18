Кличко хоче здобути друге олімпійське золото через 20 років після першого

Чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі за версіями WBO/WBA/IBF/IBO Володимир Кличко планує взяти участь у наступних Олімпійських іграх 2016 року, які відбудуться в Ріо-де-Жанейро і сподівається завоювати другу в своїй спортивній кар’єрі олімпійську золоту медаль.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це Володимир Кличко заявив 17 вересня у Чернівцях на зустрічі з жителями міста.

За словами спортсмена, у нього з’явилася така можливість, оскільки на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро, крім представників любительського боксу, вперше зможуть взяти участь і боксери-професіонали.

Водночас, В.Кличко не сказав, чи збирається завершувати свою спортивну кар’єру після участі в олімпіаді.

«Я ще повний сил захищати свої титули у професійному боксі і готовий встановлювати нові рекорди із захисту завойованих поясів», - сказав він.

Довідка УНІАН. Володимир Кличко - олімпійський чемпіон з боксу у надважкій ваговій категорії (1996 рік), Атланта США. Чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії за версіями WBO (2000 — 2003 роки, з 2008 року дотепер), IBF (з 2006 р.), IBO (з 2006 р.), The Ring (з 2009 р.), WBA (з 2011 р.).