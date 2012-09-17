Англійський боксер побив суддю за дострокове припинення бою (відео)

Англійський важковаговик Майкл Спротт відправив рефері на настил рингу під час бою проти німця казахського походження Едмунда Гербера.

Спротт залишився незадоволеним достроковим завершенням поєдинку і накинувся з'ясовувати відносини з рефері, пише ТСН.

У четвертому раунді Гербер завдав англійцю прямий удар, і той впав на ринг. Суддя відрахував нокдаун і перервав бій, незважаючи на те, що Спротт під час відліку сигналізував про готовність продовжувати.

