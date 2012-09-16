Українець сьогодні стартує у марафонському запливі на 130 кілометрів
10:36, 16 вересня 2012Спорт
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Севастопольський плавець Олег Софяник має намір здійснити черговий супер-марафонський заплив - від турецького берега (місто Анамур, узбережжя Анталії) до узбережжя міста Гирне (острів Кіпр) і назад.
Олег Софяник пливтиме від Туреччини до Кіпру
Як повідомив кореспондентові УНІАН голова громадської організації «Об'єднання підтримки і розвитку молоді та спорту в Севастополі» Олександр Синявський, загальна довжина маршруту марафонця становитиме 130 кілометрів.
За словами О.Синявського, старт призначено на 16 вересня.
Минулого року севастопольський плавець-марафонець вже здійснював заплив від Туреччини до острова Кіпр за 36 год 17 хв.
Майбутній заплив для спортсмена буде тренувальним в рамках його майбутнього запливу через Атлантичний океан (від узбережжя США до берегів Франції).
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