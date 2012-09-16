Українець сьогодні стартує у марафонському запливі на 130 кілометрів

Як повідомив кореспондентові УНІАН голова громадської організації «Об'єднання підтримки і розвитку молоді та спорту в Севастополі» Олександр Синявський, загальна довжина маршруту марафонця становитиме 130 кілометрів.

За словами О.Синявського, старт призначено на 16 вересня.

Минулого року севастопольський плавець-марафонець вже здійснював заплив від Туреччини до острова Кіпр за 36 год 17 хв.

Майбутній заплив для спортсмена буде тренувальним в рамках його майбутнього запливу через Атлантичний океан (від узбережжя США до берегів Франції).