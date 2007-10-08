Луческу задоволений: ”Шахтар” ставить суперників у незручне становище

10:03, 08 жовтня 2007
Спорт
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Тільки б розібратися з найдорожчим легіонером

7 жовтня донецький "Шахтар" на своєму полі розгромив львівські "Карпати" – 3:0. Голи у гірників забили Ільсіньо і двічі Гладкий. На 17-ій хвилині за фол проти Гладкого у львів`ян був видалений з поля Лащенков.

Головний тренер «Шахтаря» Мірча Луческу бере участь у прес-конференції напередодні матчу з ФК ”Нансі”. Донецьк, 13 лютогоНа післяматчевій прес-конференції наставник «Шахтаря» Мірча Луческу зауважив, що "це була хороша гра – ми в черговий раз узяли три важливі очки", повідомляє Островз посиланням на офіційний сайт ФК "Шахтар".

"Я радий, що ми так легко доходимо до воріт суперника і створюємо так багато небезпечних моментів... У першому таймі "Шахтарю" було важче, тому що гравці «Карпат» почали цей матч бадьоро, агресивно і організовано. Але наш футбол ставить суперника в незручне становище, і дедалі важче стає грати проти нас", - сказав Луческу.

Він звернув увагу журналістів на те, що "на поле вийшли всього чотири футболісти зі складу, який брав участь в матчі з "Бенфікой", – Срна, Ілсіньо, Фернандіньо і Пятов". "Але, попри це ми побачили хорошу гру. Це ще раз демонструє те, що в команді присутня здорова конкуренція. Кожен, хто виходив на поле, знав, що робити на своїй позиції. Будь-який гравець "Шахтаря" прагне реалізувати себе в кожному матчі, незалежно від того, як часто він виходить в основному складі. Я бачив, що уболівальникам сьогоднішній матч сподобався. Особливо хочу відзначити Вілліана, цей 19-річний бразилець, показав відмінну гру", - сказав Луческу.

Коментуючи поки не дуже упевнену гру найдорожчого легіонера "Шахтаря" мексиканця Кастільо, Луческу зауважив, що ще "не може розібратися, на якій позиції Кастільо зможе діяти найефективніше".

 

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