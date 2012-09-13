Талісманом Чемпіонату світу з футболу 2014 року став усміхнений броненосець
13:14, 13 вересня 2012Спорт
1439
Ім'я талісману ЧС-2014 виберуть інтернет-голосуванням.
ЧС 2014 пройде в Бразилії
Офіційним талісманом Чемпіонату світу з футболу 2014 року, який пройде в Бразилії, став броненосець.
Його зображення затвердила ФІФА, повідомляє офіційний сайт світової першості.
Ім'я талісману виберуть в ході інтернет-голосування.
Ініціатором обрання броненосця талісманом ЧС-2014 виступила одна з природоохоронних організацій країни. Броненосці, які проживають в Південній Америці, перебувають на межі вимирання.
Офіційна презентація талісману мундіалю має відбутися в неділю, 16 вересня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter