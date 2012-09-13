Талісманом Чемпіонату світу з футболу 2014 року став усміхнений броненосець

Офіційним талісманом Чемпіонату світу з футболу 2014 року, який пройде в Бразилії, став броненосець.

Його зображення затвердила ФІФА, повідомляє офіційний сайт світової першості.

Ім'я талісману виберуть в ході інтернет-голосування.

Ініціатором обрання броненосця талісманом ЧС-2014 виступила одна з природоохоронних організацій країни. Броненосці, які проживають в Південній Америці, перебувають на межі вимирання.

Офіційна презентація талісману мундіалю має відбутися в неділю, 16 вересня.

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