Результати 12-го туру Чемпіонату України з футболу

Сьогоднішніми трьома матчами закінчився 12-й тур Чемпіонату України з футболу.

Шахтар - Карпати 3:0 (Ілсіньо 40, Гладкий 46, 58)

Металіст - Кривбас 2:2 (Бабич 6, Слюсар 60, Нвоха 90+2 - Опря 16, Лисицький 71)

Чорноморець - Дніпро 1:2 (Коритько 48, пен. - Воробей 12, Самодін 33).

Нагадаємо, що вчора зіграли внічию Закарпаття і Металург (Д), Арсенал виграв у Металурга (З) 2:1, Таврія у Нафтовика - 1:0, Зоря вдома поступилася Динамо 1:2. А ще на день раніше обмінялися голами Ворскла і ФК Харків.

В результаті, 12-й тур розставив команди так:

1 Шахтар (Донецьк) - 34

2 Дніпро (Дніпропетровськ) - 25

3 Динамо (Київ) - 24

4 Металіст (Харків) - 23

5 Чорноморець (Одеса) - 17

6 Таврія (Сімферополь) - 17

7 Металург (Запоріжжя) - 15

8 Металург (Донецьк) - 15

9 Арсенал (Київ) - 14

10 Кривбас (Кривий Ріг) - 13

11 Зоря (Луганськ) - 13

12 ФК Харків - 13

13 Закарпаття (Ужгород) - 13

14 Ворскла (Полтава) - 13

15 Карпати (Львів) - 12

16 Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) - 5