Результати 12-го туру Чемпіонату України з футболу
У верхній частині таблиці - без змін
Сьогоднішніми трьома матчами закінчився 12-й тур Чемпіонату України з футболу.
Шахтар - Карпати 3:0 (Ілсіньо 40, Гладкий 46, 58)
Металіст - Кривбас 2:2 (Бабич 6, Слюсар 60, Нвоха 90+2 - Опря 16, Лисицький 71)
Чорноморець - Дніпро 1:2 (Коритько 48, пен. - Воробей 12, Самодін 33).
Нагадаємо, що вчора зіграли внічию Закарпаття і Металург (Д), Арсенал виграв у Металурга (З) 2:1, Таврія у Нафтовика - 1:0, Зоря вдома поступилася Динамо 1:2. А ще на день раніше обмінялися голами Ворскла і ФК Харків.
В результаті, 12-й тур розставив команди так:
1 Шахтар (Донецьк) - 34
2 Дніпро (Дніпропетровськ) - 25
3 Динамо (Київ) - 24
4 Металіст (Харків) - 23
5 Чорноморець (Одеса) - 17
6 Таврія (Сімферополь) - 17
7 Металург (Запоріжжя) - 15
8 Металург (Донецьк) - 15
9 Арсенал (Київ) - 14
10 Кривбас (Кривий Ріг) - 13
11 Зоря (Луганськ) - 13
12 ФК Харків - 13
13 Закарпаття (Ужгород) - 13
14 Ворскла (Полтава) - 13
15 Карпати (Львів) - 12
16 Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) - 5