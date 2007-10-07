Результати 9-го туру англійської Прем`єр-ліги
19:41, 07 жовтня 2007Спорт
918
Воронін забив, Шева... майже грав
Закінчилися матчі 9-го туру англійської Прем’єр-ліги.
Арсенал - Сандерленд 3:2
Рідінг - Дербі 1:0
Ліверпуль - Тоттенхем 2:2 (один гол Вороніна)
Болтон - Челсі 0:1 (Калу; Шевченко вийшов замість Малуда на 73-й хвилині)
Ньюкасл - Евертон 3:2
Манчестер Сіті - Міддлсбро 1:1
Блекберн - Бірмінгем 2:1
МЮ - Віган 4:0
Астон Вілла - Вест Хем 1:0
Фулхем - Портсмут 0:2.
Тепер Арсенала має 22 очки, МЮ - 20, Манчестер Сіті - 19, Ліверпуль - 16, Портсмут, Блекберн і Челсі - по 15, Астон Вилла та Ньюкасл - по 14, Евертон - 13 очок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter