Результати 9-го туру англійської Прем`єр-ліги

Воронін забив, Шева... майже грав

Закінчилися матчі 9-го туру англійської Прем’єр-ліги. Арсенал - Сандерленд 3:2 Рідінг - Дербі 1:0 Ліверпуль - Тоттенхем 2:2 (один гол Вороніна) Болтон - Челсі 0:1 (Калу; Шевченко вийшов замість Малуда на 73-й хвилині) Ньюкасл - Евертон 3:2 Манчестер Сіті - Міддлсбро 1:1 Блекберн - Бірмінгем 2:1 МЮ - Віган 4:0 Астон Вілла - Вест Хем 1:0 Фулхем - Портсмут 0:2. Тепер Арсенала має 22 очки, МЮ - 20, Манчестер Сіті - 19, Ліверпуль - 16, Портсмут, Блекберн і Челсі - по 15, Астон Вилла та Ньюкасл - по 14, Евертон - 13 очок.

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