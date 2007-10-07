Результати 9-го туру англійської Прем`єр-ліги

19:41, 07 жовтня 2007
Спорт
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Воронін забив, Шева... майже грав

Закінчилися матчі 9-го туру англійської Прем’єр-ліги.

Арсенал - Сандерленд 3:2

Рідінг - Дербі 1:0

Ліверпуль - Тоттенхем 2:2 (один гол Вороніна)

Болтон - Челсі 0:1 (Калу; Шевченко вийшов замість Малуда на 73-й хвилині)

Ньюкасл - Евертон 3:2

Манчестер Сіті - Міддлсбро 1:1

Блекберн - Бірмінгем 2:1

МЮ - Віган 4:0

Астон Вілла - Вест Хем 1:0

Фулхем  - Портсмут 0:2.

Тепер Арсенала має 22 очки, МЮ - 20, Манчестер Сіті - 19, Ліверпуль - 16, Портсмут, Блекберн і Челсі - по 15, Астон Вилла та Ньюкасл - по 14, Евертон - 13 очок.

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