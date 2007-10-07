Лідер Формули-1 замалим не виграв чемпіонат світу

Переможцем передостаннього етапу чемпіонату світу з "Формули-1", Гран-прі Китаю, став лідер команди Ferrari Кімі Райкконен. Друге і третє місце посіли Фернандо Алонсо з McLaren та бразильця Філіпе Масса (Ferrari).

Лідер чемпіонату, Льюс Гамільтон, який стартував з поул-позиції, на 31 колі не впорався з управлінням при заїзді на піт-стоп, вилетів на гравієву зону безпеки і був вимушений зійти. Для "дострокового" отримання чемпіонського титулу в сезоні 2007 року Гамільтону достатньо було фінішувати в Китаї хоч би в першій четвірці.

Проте четвертим на китайському Гран-прі став Себастьян Феттель з команди Scuderia Toro Rosso - він обрав тактику з одним піт-стопом і врешті зміг випередити Дженсона Батона (Honda), який відстав від нього на 15 секунд і фінішував п`ятим.

Схід Гамільтона - до речі, перший в його дебютному сезоні - загострив боротьбу за титул в особистому заліку. Після гонки в Китаї претендентів на чемпіонство знову стало троє - це сам Льюс, який досі зберігає лідерство з 107 очками, його напарник з McLaren Фернандо Алонсо (103 очки), і переможець китайського Гран-прі Кімі Райкконен (100 очок). Тепер доля чемпіонату-2007 вирішиться в останній гонці, яка відбудеться через два тижні в Бразилії.

Лента.ру