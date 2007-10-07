Італійські єпископи купили футбольний клуб

Спортивний центр при Італійській єпископальній конференції (CSI) придбав футбольний клуб третього дивізіону "AC Ancona", повідомляє Лента.ру з посиланням на телеканал ARD.

Священнослужителям тепер належать 80 відсотків акцій клубу, решта 20 поділені між різними католицькими організаціями.

Нові власники запровадили спеціальний етичний кодекс для футболістів "Ancona", щоб покласти край насильству і проявам нетерпимості на футбольному полі.

Гравці клубу, що допустили серйозне порушення під час гри, на покару муситимуть віддати кілька годин свого часу суспільно корисним роботам.

Болільники клубу теж мають переглянути свою поведінку. Повідомляється, що коли вони відмовляться від образливих щодо суперників розтяжок і плакатів, то зможуть купити квитки набагато дешевше.

"Ми хочемо повернути спорту його справжнє призначення. Футбол повинен знову стати інструментом виховання, а не прагнути виключно комерційних цілей", - заявив у зв`язку з цим президент CSI Едіо Костантіні (Edio Costantini).