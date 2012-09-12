Ходжсон назвав гол Коноплянки приголомшливим
09:18, 12 вересня 2012Спорт
5349
Головний тренер збірної Англії Рой Ходжсон вважає, що Англія і Україна продемонстрували хорошу гру у відбірковому матчі на Чемпіонат світу-2014.
Коноплянка став героєм матчу
Про це повідомляє сайт Чемпіонат.
"Ми пропустили приголомшливий гол, але мені сподобалося, як наші гравці шукали можливості. Ми весь час намагалися грати в нашу гру і створювали можливості впродовж усієї зустрічі. Хочу похвалити збірну України - суперники виступили досить добре, і це була хороша гра в футбол . Якби ми програли, було б дуже жорстоко. Ми, безумовно, заслужили нічию ", - наводить коментар Ходжсона англійська преса.
Як повідомляв УНІАН, англійці відповіли на гол Коноплянки реалізованим пенальті незадовго до фінального свистка.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter