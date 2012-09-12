Ходжсон назвав гол Коноплянки приголомшливим

Про це повідомляє сайт Чемпіонат.

"Ми пропустили приголомшливий гол, але мені сподобалося, як наші гравці шукали можливості. Ми весь час намагалися грати в нашу гру і створювали можливості впродовж усієї зустрічі. Хочу похвалити збірну України - суперники виступили досить добре, і це була хороша гра в футбол . Якби ми програли, було б дуже жорстоко. Ми, безумовно, заслужили нічию ", - наводить коментар Ходжсона англійська преса.

Як повідомляв УНІАН, англійці відповіли на гол Коноплянки реалізованим пенальті незадовго до фінального свистка.