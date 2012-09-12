Блохін: Ми будемо боротися за лідерство

Футбольна збірна України провела дуже хороший матч проти Англії (у першому поєдинку відбору на ЧС-2014 Україна зіграла з Англією 1:1), адже молоді гравці відчули, що самі мають стати лідерами.

Про це на післяматчевій прес-конференції у Лондоні заявив тренер збірної України Олег Блохін.

"Кращого старту і придумати не можна. Грати на "Вемблі" першу гру і зіграти вдало. У першому таймі ми створили Англії проблеми, і вони не могли їх вирішити. У нас були дуже хороші моменти. У першому таймі ми мали перевагу і вигравали. Але гра закінчується на 90-й хвилині. Молоді хлопці побоялися обіграти Англію на "Вемблі". Такий футбол. Без помилок його не буває. Зіграли хорошу гру, будемо розбирати помилки, але я задоволений, що ми взяли одне очко", - сказав наставник "синьо-жовтих".

За словами Блохіна, збірна у цьому матчі не перевершила його очікування, йому шкода, що втратили перемогу, адже чітко розібрали збірну Англії, але це хороша команда, за всім устежити неможливо.

"Після того як забили гол, наші фани перекрикували англійців, тому що всі прийшли на "Вемблі" подивитися, як Англія буде вигравати. Наші вболівальники не даремно зробили такий вояж", - прокоментував Блохін ситуацію, коли він закликав гравців після гри подякувати фан-сектору.

"Ми будемо боротися за лідерство з Англією, Польщею і Чорногорією, так що очко на виїзді це плюс. Але якщо ми не візьмемо очки з Молдовою та Чорногорією, це очко нічого не буде коштувати. Щодо того, що раніше на молодих гравців тиснули імена... У мене була така підозра, і зараз я в цьому переконався. Не може хлопчик в 22 роки, граючи поруч з володарем "Золотого м'яча" не тушуватися. З іншого боку, відхід Вороніна, Шовковського і Шевченка це проблема для нас", - сказав Блохін.

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