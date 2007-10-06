Результати 12-го туру Чемпіонату України з футболу

20:48, 06 жовтня 2007
Спорт
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Динамо врятувало гру в доданий час

Закінчилися сьогоднішні 4 матчі 12-го туру Чемпіонату України з футболу

Закарпаття - Металург (Д) 1:1 (Діденко 23, пен. - Косирін 42, пен.)

Арсенал - Металург (З) 2:1 (Селезньов 12, Симоненко 55 - Квірквелія 56)

Таврія - Нафтовик-Укрнафта 1:0 (Гоменюк 88)

Зоря - Динамо 1:2 (Шацьких 46, Мілевський 52, автогол, Гіоане 90+2)

Нагадаємо, що вчора зіграли внічию Ворскла і ФК Харків - 1:1 (Березовчук 80, автогол - Самборський 88).

На завтра призначені матчі Шахтар - Карпати, Металіст - Кривбас  і Чорноморець - Дніпро.

Кількість набраних очок на сьогодні розставила команди так:

1 Шахтар (Донецьк) - 31

2 Динамо (Київ) - 24

3 Дніпро (Дніпропетровськ) - 22

4 Металіст (Харків) - 20

5 Чорноморець (Одеса) - 17

6 Таврія (Сімферополь) - 17

7 Металург (Запоріжжя) - 15

8 Металург (Донецьк) - 15

9 Арсенал (Київ) - 14

10 Кривбас (Кривий Ріг) - 13

11 Зоря (Луганськ) - 13

12 ФК Харків - 13

13 Закарпаття (Ужгород) - 13

14 Ворскла (Полтава) - 13

15 Карпати (Львів) - 12

16 Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) - 5

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