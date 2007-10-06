Результати 12-го туру Чемпіонату України з футболу
Динамо врятувало гру в доданий час
Закінчилися сьогоднішні 4 матчі 12-го туру Чемпіонату України з футболу
Закарпаття - Металург (Д) 1:1 (Діденко 23, пен. - Косирін 42, пен.)
Арсенал - Металург (З) 2:1 (Селезньов 12, Симоненко 55 - Квірквелія 56)
Таврія - Нафтовик-Укрнафта 1:0 (Гоменюк 88)
Зоря - Динамо 1:2 (Шацьких 46, Мілевський 52, автогол, Гіоане 90+2)
Нагадаємо, що вчора зіграли внічию Ворскла і ФК Харків - 1:1 (Березовчук 80, автогол - Самборський 88).
На завтра призначені матчі Шахтар - Карпати, Металіст - Кривбас і Чорноморець - Дніпро.
Кількість набраних очок на сьогодні розставила команди так:
1 Шахтар (Донецьк) - 31
2 Динамо (Київ) - 24
3 Дніпро (Дніпропетровськ) - 22
4 Металіст (Харків) - 20
5 Чорноморець (Одеса) - 17
6 Таврія (Сімферополь) - 17
7 Металург (Запоріжжя) - 15
8 Металург (Донецьк) - 15
9 Арсенал (Київ) - 14
10 Кривбас (Кривий Ріг) - 13
11 Зоря (Луганськ) - 13
12 ФК Харків - 13
13 Закарпаття (Ужгород) - 13
14 Ворскла (Полтава) - 13
15 Карпати (Львів) - 12
16 Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) - 5