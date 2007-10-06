Результати 12-го туру Чемпіонату України з футболу

Динамо врятувало гру в доданий час

Закінчилися сьогоднішні 4 матчі 12-го туру Чемпіонату України з футболу Закарпаття - Металург (Д) 1:1 (Діденко 23, пен. - Косирін 42, пен.) Арсенал - Металург (З) 2:1 (Селезньов 12, Симоненко 55 - Квірквелія 56) Таврія - Нафтовик-Укрнафта 1:0 (Гоменюк 88) Зоря - Динамо 1:2 (Шацьких 46, Мілевський 52, автогол, Гіоане 90+2) Нагадаємо, що вчора зіграли внічию Ворскла і ФК Харків - 1:1 (Березовчук 80, автогол - Самборський 88). На завтра призначені матчі Шахтар - Карпати, Металіст - Кривбас і Чорноморець - Дніпро. Кількість набраних очок на сьогодні розставила команди так: 1 Шахтар (Донецьк) - 31 2 Динамо (Київ) - 24 3 Дніпро (Дніпропетровськ) - 22 4 Металіст (Харків) - 20 5 Чорноморець (Одеса) - 17 6 Таврія (Сімферополь) - 17 7 Металург (Запоріжжя) - 15 8 Металург (Донецьк) - 15 9 Арсенал (Київ) - 14 10 Кривбас (Кривий Ріг) - 13 11 Зоря (Луганськ) - 13 12 ФК Харків - 13 13 Закарпаття (Ужгород) - 13 14 Ворскла (Полтава) - 13 15 Карпати (Львів) - 12 16 Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) - 5

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