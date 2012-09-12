ХК «Донбас» підписав контракти з двома шведськими тренерами

Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, С.Бергквіст стане головним тренером команди «Донбас-98» у хокейній академії, яку створює ХК «Донбас», а Л.Ліссперс – відповідальним за технічні і фізичні навики в академії і школі хокею. Також він обійме посаду заступника директора академії.

За словами директора з питань розвитку дитячого і юнацького хокею ХК «Донбас» Джіма Бріттена, «обидва цих шведських тренери висококваліфіковані і дуже досвідчені хокейні фахівці».

«Свій досвід ці тренери одержували в Швеції, а також на світовій хокейній арені. Їх підхід відмінно вписується у філософію, якою ми керуємося при вихованні юних хокеїстів в ХК «Донбас». До того ж, Стефан і Ларс - просто гарні люди, які прекрасно виконують свою роботу, хоч би де вони були. Це великий крок на нашому шляху створення хокейної академії світового класу», - наголосив Дж.Бріттен.

У прес-службі клубу нагадали, що С.Бергквіст наразі співпрацює зі Шведською федерацією хокею як головний тренер національної збірної Швеції U-16 і «консультант з розвитку» в регіоні Готенбург (Gothenburg).

Л.Ліссперс до цього часу обіймав посаду директора гімназії в місті Мора (Швеція). Свого часу він активно співпрацював зі Шведською федерацією хокею, був головним тренером національної збірної Іспанії, декілька років відповідав за фізичну підготовку в одній з команд Елітсерії – Мора (Mora IK).

Обидва співпрацюють з Міжнародною федерацією хокею (IIHF) як інструктори тренерського складу і за програмою підготовки тренерів усіх рівнів Шведської федерації хокею.

Сума підписаних контрактів тренерів з ХК "Донбас" не розголошується.