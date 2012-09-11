Україна та Англія зіграли внічию

Англія - Україна 1:1 (Лемпард 87 пен. - Коноплянка 38)

У двох інших матчах нашої групи: Сан-Марино - Чорногорія 0:6, Польща - Молдова 2:0.

Після двох турів таблицю в групі H очолює Чорногорія з 4 очками і різницею голів 8:2, за нею - Англія (4, 6:1) та Польща (4, 4:2). 1 очко у збірної України при одній зіграній зустрічі. Немає балів у Молдови і Сан-Марино, обидві команди багато пропустили: 0:7 і 0:6, відповідно.

Решта ігор:

Група А. Шотландія - Македонія 1:1, Сербія - Уельс 6:1, Бельгія - Хорватія 1:1

Група B. Італія - ​​Мальта - 2:0, Болгарія - Вірменія 1:0

Група C. Швеція - Казахстан 2:0, Австрія - Німеччина 1:2

Група D. Румунія - Андорра 4:0, Угорщина - Голландія 1:4, Туреччина - Естонія 3:0

Група E. Кіпр - Ісландія 1:0, Норвегія - Словенія 2:1 Швейцарія - Албанія 2:0

Група F. Ізраїль - Росія 0:4, П.Ірландія - Люксембург 1:1, Португалія - Азербайджан 1:0

Група G. Словаччина - Ліхтенштейн 2:0, Греція - Литва 2:0, БіГ - Латвія 4:1

Група I. Грузія - Іспанія 0:1, Франція - Білорусь 3:1