Сьогодні Україна зустрічатиме паралімпійців

Сьогодні о 17.00 в аеропорту «Бориспіль» (термінал D) відбудеться урочиста зустріч спортсменів, які тріумфально виступили на Паралімпіаді-2012 у Лондоні.

Як повідомили УНІАН у Національному комітеті спорту інвалідів України, акредитація представників ЗМІ обов’язкова, триватиме до 11.00 за тел. 0937711064, 2894330.

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Як повідомляв УНІАН, Паралімпійські ігри у Лондоні тривали з 29 серпня по 10 вересня.

Україну на Паралімпіаді представляла найчисленніша збірна з часів незалежності держави. До складу команди входили 155 спортсменів із 24 областей України, які змагались в дванадцяти видах спорту. В цілому команда налічувала 232 чол.

Українські спортсмени завоювали на Параліпіаді 84 нагороди, з яких 32 золоті, 24 срібні і 28 бронзових. У медальному заліку Україна посіла четверту сходинку.