Блохін: таке відчуття, що якщо ми програємо, то мені голову відірвуть

На прес-конференції перед першим відбірковим матчем за право виходу у фінальну стадію Чемпіонату світу з футболу 2014 року в Бразилії головний тренер збірної України Олег Блохін дав зрозуміти, наскільки серйозний настрій гравців його команди ...«Я чудово розумію, що нам доведеться грати на «Вемблі» зі збірною Англії. Але давайте не будемо зациклюватися на тому, що ми неодмінно повинні обіграти англійців. Таке відчуття, що якщо ми не доб'ємося такого результату, то мені голову відірвуть. Коли мова йде про провідні команди світу, то іноді виходить досягти результату, а іноді - ні», - цитує Блохіна прес-служба київського «Динамо».

«Ми поважаємо збірну Англії, але не боїмося, і будемо грати. А як воно вийде - це вже друге питання. Думаю, що жоден тренер не зможе пообіцяти домогтися перемоги над збірною Англії. Як ніби на «Вемблі» перемагали всі збірні, які сюди приїжджали - Франція, Бразилія і всі інші. Ми приїхали не піднімати руки вгору, а боротися. А яким буде результат - це питання інше. Але якщо будемо боятися англійців, як Молдавія в минулу п'ятницю, то, напевно, програємо з рахунком 0:8. Адже молдавани програли ще до початку матчу - вони вийшли на поле і не могли навіть м'яч зупинити. Так що ми хлопців налаштовуємо грати у футбол, а який буде результат, покаже матч », - резюмував тренер. Нагадаємо поєдинок Англія - Україна відбудеться сьогодні в Лондоні. Початок прямої трансляції на телеканалі «Інтер» - 22.00.