Уряд продовжив держпрограму «Хокей України»

Як повідомив Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, сьогодні уряд на своєму засіданні продовжив термін реалізації програми, затвердженої у 2007 році, але не виконаної попереднім урядом, внісши відповідні зміни до постанови Кабінету міністрів України від 3 жовтня 2007 року №1194.

Термін дії відповідної програми був передбачений на 2008-2012 роки.

Як зазначив прем'єр-міністр України Микола Азаров, наразі економічна ситуація значно покращилася, надходження до бюджетів зростають, тож з’являються реальні можливості для створення відповідних умов для фінансування як культурних, так і спортивних та оздоровчих заходів. Зважаючи на соціальне значення згаданої держпрограми її дію подовжено до 2017 року.