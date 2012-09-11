Уряд продовжив держпрограму «Хокей України»

01:43, 11 вересня 2012
Спорт
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Державна цільова соціальна програма «Хокей України» реалізовуватиметься до 2017 року.

Прем`єр-міністр України Микола Азаров у Школі підготовки Олімпійського резерву в Києві

Як повідомив Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, сьогодні уряд на своєму засіданні продовжив термін реалізації програми, затвердженої у 2007 році, але не виконаної попереднім урядом, внісши відповідні зміни до постанови Кабінету міністрів України від 3 жовтня 2007 року №1194.

Термін дії відповідної програми був передбачений на 2008-2012 роки.

Як зазначив прем'єр-міністр України Микола Азаров, наразі економічна ситуація значно покращилася, надходження до бюджетів зростають, тож з’являються реальні можливості для створення відповідних умов для фінансування як культурних, так і спортивних та оздоровчих заходів. Зважаючи на соціальне значення згаданої держпрограми її дію подовжено до 2017 року.

 

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