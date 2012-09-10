Уряд має виплатити паралімпійцям понад 43 мільйони призових

Як розповів ZAXID.NET президент Національного Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич, на сьогодні відповідне положення, прийняте Кабміном, передбачає, що за золоту медаль виплачуються преміальні в розмірі 700 тис. грн, за срібну нагороду – 500 тис. грн, а за бронзову – 350 тис. грн.

Відтак, за 32 золоті медалі, здобуті українськими паралімпійцями, держава має виплатити 22,4 млн грн, за 24 срібні – 12 млн грн, а за 28 бронзових – 9,8 млн грн.

Втім, Валерій Сушкевич сказав, що не знає, коли ці преміальні будуть виплачені і чи будуть виплачені взагалі.

Нагадаємо, в загальному заліку Україна зайняла на Паралімпійських іграх в Лондоні четверте місце.

У Паралімпіаді брало участь понад 4 тисячі атлетів зі 166 країн, які змагались в 20 видах спорту. Україну на Паралімпіаді представляло 155 спортсменів.