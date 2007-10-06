Райцентрам України обіцяють трансляцію Євро-2012 на великих екранах

Під час проведення Євро-2012 в усіх районних центрах України будуть встановлені великі екрани для трансляції футбольних матчів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова виконавчої дирекції з підготовки і проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Іван ФЕДОРЕНКО.

За його словами, у кожному із міст, що є учасниками чемпіонату, мають бути створені лобістські центри, котрі вироблять свої пропозиції щодо проведення Євро-2012.

І.ФЕДОРЕНКО також розповів, що «нараз компанія «Сіменс» вже запропонувала свої послуги щодо встановлення екранів. Про те ми готові співпрацювати з різними компаніями і вислухати їх пропозиції». На його думку, трансляція футбольних матчів у райцентрах України буде можливою завдяки тому, що в 2011 році Україна запускає власний супутник.

Довідка УНІАН. 18 квітня ц.р. Україна і Польща перемогли в конкурсі на проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Планується, що в Україні матчі Євро-2012 прийматимуть Київ, Донецьк, Львів і Дніпропетровськ як основні міста і Одеса і Харків - як запасні.