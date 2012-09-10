Українські паралімпійці завоювали 84 медалі в Лондоні
08:18, 10 вересня 2012Спорт
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Збірна України завоювала на 10 нагород більше, ніж у Пекіні-2008.
Паралімпіада завершилася, фото www.paralympic.org.ua
У медальному заліку на Паралімпійських Іграх-2012, що завершилися в Лондоні, Україна посіла четверту сходинку.
Як передає Champion.com, збірна України завоювала всього 84 нагороди, з яких 32 золоті, 24 срібні і 28 бронзових. Це на 10 медалей більше, ніж у Пекіні-2008.
Нагадаємо, останньою нагородою нашої збірної стало «срібло» у чоловічому футбольному турнірі.
На першій сходинці в командному заліку - команда Китаю (95, 71, 65), на другій - Росія (36, 38, 28), третє місце - у британців (34, 43, 43).
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