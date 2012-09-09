Українська футбольна молодіжка перемогла Туреччину

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, загалом ця зустріч проходила у рівній боротьбі, а результат гри визначив єдиний влучний удар: на 45 хвилині у ворота гостей поцілив Яковенко.

У понеділок, 10 вересня, у Кончі-Заспі відбудеться другий матч за участю цих команд. ФФУ запрошує вболівальників прийти та підтримати наших хлопців. Початок гри о 16.30. Вхід вільний.

Україна: Шевченко, Братков, Рижук, Полярус (Буяльский, 87), Цуріков, Нойок (к), Чурко (Трубочкін, 46), Бабенко, Насонов, Озарків (Тащі,78), Яковенко (Коваль, 84).

Туреччина: Уйзал, Айяз, Чіфтпінар, Тюрк (к), Шахін, Йокушлу (Акчакін, 65), Дурмуш (Башибуюк, 77), Келечі (Картал, 46), Караман, Текерчі (Акбунар, 65), Кара (Гюлтекін, 46).

Гол: Яковенко, 45.