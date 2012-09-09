Суркіс назвав порожніми балачками інформацію про перехід Мілевського

Суркіс, заявив, що Артем у команді й готується до наступних важливих зустрічей у нинішньому сезоні.

"Все гаразд із Артемом. Він тренується разом із командою київського "Динамо", нікуди йти не збирається. Чи вирушить він до Туреччини? Ні, звичайно. Все це порожні балачки!", - сказав Ігор Суркіс.

Мілевський за «Динамо» в єврокубках забив 16 голів (у 56 матчах), що є найкращим показником серед гравців нинішнього складу «біло-синіх», повідомляє сайт київського Динамо.