Суркіс назвав порожніми балачками інформацію про перехід Мілевського
16:34, 09 вересня 2012Спорт
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Президент клубу "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс спростував інформацію, яка з'явилась у ряді ЗМІ, про можливий перехід Артема Мілевського до Туреччини.
Мілевський і надалі чаруватиме українців своєю грою
Суркіс, заявив, що Артем у команді й готується до наступних важливих зустрічей у нинішньому сезоні.
"Все гаразд із Артемом. Він тренується разом із командою київського "Динамо", нікуди йти не збирається. Чи вирушить він до Туреччини? Ні, звичайно. Все це порожні балачки!", - сказав Ігор Суркіс.
Мілевський за «Динамо» в єврокубках забив 16 голів (у 56 матчах), що є найкращим показником серед гравців нинішнього складу «біло-синіх», повідомляє сайт київського Динамо.
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