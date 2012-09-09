Чарр вимагає реваншу (відео)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це М.Чарр сказав сьогодні вночі на прес-конференції в Москві після бою з В.Кличком.

«Цей бій виграв не Кличко, а лікар», - сказав М.Чарр.

За його словами, це не за правилами, коли після ушкодження бій було зупинено, адже за правилами потрібно було спробувати накласти пластир.

«Сьогодні я став би чемпіоном світу, і я став чемпіоном світу, показавши людям, що те, що нас не вбиває, робить нас сильнішим. Я хочу реваншу», - заявив М.Чарр.

Він зазначив, що поєдинок був схожий на бій В.Кличка з Ленноксом Люїсом, коли Віталій показував супербій, але за рішенням лікаря перемога дісталася його супернику.

«Я хочу реваншу. Дай мені другий шанс», - заявив М.Чарр і додав, що тоді світ побачить нового чемпіона.

За його словами, інші боксери хочуть боксувати з братами Кличками, щоб заробити грошей, а він прийшов за чемпіонським титулом.

«Я маю до тебе велику повагу, дай мені, будь ласка, другий шанс», - сказав М.Чарр, звертаючись до Кличка, і заявив, що викликає його ще раз.

У свою чергу, В.Кличко нагадав, що коли він боксував із Л.Льюїсом, то вигравав за очками, коли бій було зупинено, але М.Чарр за очками поступався впродовж усього поєдинку.

При цьому він підкреслив, що якщо давати боксерам другий шанс, тоді інші претенденти будуть дуже довго чекати своєї черги, коли зможуть боксувати з братами Кличками.

«Ти мав свій шанс боксувати. Я впевнений, що ти ще завоюєш високі звання», - сказав В.Кличко.

За його словами, рішення про зупинку бою ухвалив лікар на підставі діючих боксерських правил.