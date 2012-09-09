Кличко розчарований боєм: всі хотіли побачити справжній нокаут

12-кратний чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко розчарований, що не зміг завершити бій з Мануелем Чарром справжнім нокаутом, оскільки поєдинок був зупинений за рішенням лікаря.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві, після перемоги над німцем М.Чарром.

«Глядачі, напевно ж, хотіли б подивитися трохи більший поєдинок і хотіли побачити завершення поєдинку справжнім нокаутом, але на превеликий жаль це спорт і так трапляється. Я колись в такому ж становищі був, коли лікар зупинив і не давав можливості продовжувати бій», - сказав В.Кличко.

«Розумію розчарованість М.Чарра, він хотів боксувати далі. Я теж був готовий боксувати далі, але є правила і спортсмени повинні їх дотримуватися», - сказав він.

Він підкреслив, що М.Чарр дуже серйозний суперник з великим серцем, який показав бійцівський дух.

«Це викликає повагу», - сказав він.

При цьому він зазначив, що повністю контролював весь поєдинок і бачив всі удари, які намагався завдати М.Чарр.

За його словами, набагато легше боксувати з бійцем, який атакує і робить більше помилок.

Лікар, що зупинив поєдинок підкреслив, що розсічення було дуже сильним і його не можна було зупинити.

«Я не міг гарантувати, що якби боксер отримав ще кілька ударів, то з ним щось не трапилося», - сказав він.