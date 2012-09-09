Тренер Кличка: Бій з Чарром пройшов по запланованому сценарію

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Все пішло за планом і результат був такий, що вже в другому раунді М.Чарр, опинився на підлозі», - сказав Ф.Здунек.

За його словами, якби суперник був більш агресивний, він зробив би ще більше помилок.

«Він нападав, а ми захищалися - це було нашим рецептом для перемоги», - сказав Ф.Здунек і додав, що розсічення не дозволило продовжити бій.

«Йому 27 років і в майбутньому він зможе наздогнати. Ми бажаємо йому всього хорошого», - сказав він.