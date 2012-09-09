Тренер Кличка: Бій з Чарром пройшов по запланованому сценарію
01:46, 09 вересня 2012Спорт
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Тренер 12-разового чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Віталія Кличка Фріц Здунек відзначає, що бій з Мануелем Чарр пройшов за запланованим планом.
Тренер Кличка каже, що все пройшло за планом
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.
«Все пішло за планом і результат був такий, що вже в другому раунді М.Чарр, опинився на підлозі», - сказав Ф.Здунек.
За його словами, якби суперник був більш агресивний, він зробив би ще більше помилок.
«Він нападав, а ми захищалися - це було нашим рецептом для перемоги», - сказав Ф.Здунек і додав, що розсічення не дозволило продовжити бій.
«Йому 27 років і в майбутньому він зможе наздогнати. Ми бажаємо йому всього хорошого», - сказав він.
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