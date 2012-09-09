Кличко побив Чарра

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, після розсічення М.Чарру зарахували технічну поразку, так як бій був зупинений за рекомендацією лікаря.

Спочатку М.Чарр всім виглядом показував, що не згоден з таким рішенням і викликав В.Кличка продовжити бій, проте через якийсь час боксери обнялися і рефері підняв руку В.Кличка як переможця цього бою.

На московській арені «Олімпійський», де проходив бій зібралося більшість уболівальників В.Кличка, багато з них тримали в руках українські національні прапори.

Перед боєм один із секторів заспівав «Червону Руту», можна було почути гасла «Слава Україні!», «Героям Слава», «Україно, вперед».

Під час бою вся арена дружно скандувала «Кличко!», «Віталій».