Сьогодні Кличко захищатиме титул, яким володіє з 2008 року

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC українець Віталій Кличко і претендент на титул Мануель Чарр з Німеччини проведуть у ніч на неділю бій у Москві.

У 12-раундовому поєдинку Кличко захищатиме титул, яким він володіє з 2008 року.

Боксерський вечір пройде в суботу в спорткомплексі «Олімпійський». За бажанням організаторів забезпечити трансляцію у зручний для європейських глядачів час головний поєдинок вечора розпочнеться опівночі за київським часом, його побачать телеглядачі 150 країн, пише Дзеркало тижня.

В Україні бій Кличко — Чарр транслюватиме телеканал "Інтер".

Віталію Кличку 41 рік, його зріст 200 см. На професійному рингу він провів 46 боїв, з яких виграв 44, у тому числі 40 — нокаутом.

Кличко вперше буде боксувати за титул у Москві.

Мануелю Чарру, який має сірійське коріння, 10 жовтня виповниться 28 років, його зріст 192 см. Він є інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBC, а в рейтингу WBC займає 7-й рядок. За професійну кар'єру М.Чарр провів 21 бій і у всіх переміг, зокрема 11 разів нокаутом. Поєдинок з Кличком — його перший бій за титул чемпіона світу.

Напередодні бою відбулося зважування боксерів. Вага Кличка склала 112, 5 кг, вага Чарр — 109,5 кг.

Безпеку під час заходу будуть забезпечувати понад 400 осіб — близько 140 співробітників МВС і 270 співробітників приватних охоронних підприємств спорткомплексу «Олімпійський», повідомили в прес-службі Головного управління МВС Росії по Москві.