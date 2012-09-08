Сьогодні на Хрещатику фінішує наймасовіша аматорська велогонка Європи

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби молоді та спорту України, свято встановлене 1994 року та відзначається щорічно у другу суботу вересня.

У всіх областях та столиці в ці дні проходять масові змагання з різних видів спорту, рухливо-розважальні ігри, майстер-класи з різних видів спорту, турніри, зустрічі з професійними спортсменами.

В рамках свята 8 вересня в столиці на Хрещатику відбудеться урочистий фініш наймасовішої аматорської велогонки Європи «Спорт для всіх – єднає Україну!». Під час перегонів 350 спортсменів за 9 днів подолали 5 тис. км та завітали до 200 міст і сіл держави, де агітували мешканців долучатися до здорового та активного способу життя.

Також на Хрещатику з 11.00 до 19.00 цього дня відбудуться міні-турніри з різних видів спорту та майстер-класи юних спортсменів. Всі бажаючі зможуть пограти у вуличний баскетбол, настільний хокей, теніс, візьмуть участь у розіграші подарунків, побачать показові виступи представників федерацій з різних видів спорту та святковий концерт.

Цього року свято особливо, адже 2012 - Рік спорту та здорового способу життя, рік, коли Україна достойно організувала та провела фінал Євро-2012, чемпіонат світу з фехтування, континентальний чемпіонат з дзюдо, міжнародні змагання з художньої гімнастики "Кубок Дерюгіної" та спортивної – Кубок Стелли Захарової тощо.

Українські олімпійці гідно виступили на ХХХ Олімпіаді в Лондоні, здобувши 20 нагород, 14 місце за кількістю золотих медалей, поділили 11 – 12 за загальною кількістю нагород та стали 6-ми за рейтингом Королівського статистичного бюро Великої Британії. Добре виступають також українські паралімпійці на Паралімпіаді в Лондоні, від самого початку ввійшовши до числа лідерів параолімпійського спорту.

"Загалом у 2012 році за бюджетними програмами з фізичної культури і спорту з держбюджету було виділено 1 млрд 152 млн грн, що є найкращим показником фінансування за часи незалежності", - повідомив голова Державної служби молоді та спорту України Равіль Сафіуллін на прес-конференції в Києві.

Сьогодні в Україні фізкультурою та спортом займаються близько 5 мільйонів осіб (11% жителів України).

"За останні роки є стійка тенденція залучення дітей до регулярних занять у спортивних школах, в середньому це 12-13% учнівської молоді України. Вони навчаються у 1672 дитячо-юнацьких спортивних школах", - зазначив голова служби.

Протягом року в регіонах пройде щонайменше 350 заходів із залучення населення до здорового способу життя. Загалом за півроку у спортивно-масових акціях та заходах, проведених у рамках Року спорту та здорового способу життя, взяло участь понад 1,5 млн. людей.