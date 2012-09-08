Українці на Паралімпіаді вже здобули 74 нагороди

У плаванні батерфляєм на 50 м золоту нагороду виборола Оксана Хруль, при цьому встановивши новий світовий рекорд, а Максим Веркаса взяв золото в плаванні вільним стилем.

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Срібну нагороду взяла Ольга Сіверська у плаванні вільним стилем на 50 м, а Данило Чуфаров у плаванні на 200 м взяв бронзову нагороду.

Також бронзу в скарбничку збірної принесла жіноча збірна з волейболу, яка у матчі за третє місце обіграла Нідерланди, повідомляє сайт Чемпіон.

Українська збірна зараз знаходиться на 4-му місці в командному заліку, маючи 30 золотих, 19 срібних та 25 бронзових медалі.