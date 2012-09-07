Суперники збірної України завершили відбірні матчі ЧС з футболу

Закінчилися сьогоднішні матчі відбірного раунду Чемпіонату світу з футболу в групі H, де виступає українська збірна.

Чорногорія - Польща 2:2 Молдова - Англія 0:5 Решта матчів Група А. Хорватія - Македонія 1:0, Уельс - Бельгія 0:2 Група B. Мальта - Вірменія 0:1, Болгарія - Італія 2:2 Група C. Казахстан - Ірландія 1:2, Німеччина - Фарери 3:0 Група D. Естонія - Румунія 0:2, Андорра - Угорщина 0:5, Голландія - Туреччина 2:0 Група E. Албанія - Кіпр 3:1, Словенія - Швейцарія 0:2 Група F. Росія - П.Ірландія 2:0, Азербайджан - Ізраїль 1:1, Люксембург - Португалія 1:2 Група G. Ліхтенштейн - БіГ 1:8, Литва - Словаччина 1:1, Латвія - Греція 1:2 Група I. Грузія - Білорусь 1:0, Фінляндія - Франція 0:1

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