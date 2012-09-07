Кличко-молодший пояснив неадекватну поведінку Чарра

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні Володимир Кличко сказав на церемонії офіційного зважування боксерів у Москві.

«Поєдинок буде дуже цікавим і інтригуючим. Ми чекаємо цього від Мануеля Чарра, і готові до всього», - сказав Володимир Кличко.

Він зазначив, що всі суперники братів Кличків дуже мотивовані, оскільки мають шанс стати чемпіонами світу.

«Через цю мотивацію спортсмен виступає набагато краще. Саме тому від М.Чарра ми очікуємо несподіванок і сюрпризів», - сказав він.

Володимир Кличко зазначив, що М.Чарр - справжній важкоатлет, і не програв жодного поєдинку.

При цьому він прокоментував зухвалі дії М.Чарра під час зважування.

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«Судячи з поведінки, цей спортсмен поводиться не дуже адекватно, і прагне всіляко отримати перевагу з психологічної точки зору. Втім, я радий тому, що поєдинок не почався на зважуванні, хоча до цього був один крок», - сказав Володимир Кличко.

При цьому він відмовився прогнозувати, скільки раундів триватиме бій.

«Нам найголовніше - не пропустити жодної секунди. Це важка вага, і все може вирішитися дуже швидко», - сказав він, при цьому порадив глядачам не виходити за пивом і не пропускати жодної секунди поєдинку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після зважування боксери встали один проти одного для фотографування, проте М.Чарр упродовж хвилини не зводив очей з Віталія, і навіть хотів спровокувати бійку, проте його стримали представники його команди. Віталій же, навпаки, увесь час зберігав повний спокій, і жодного разу не зморгнув.