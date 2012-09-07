Українська паралімпійка встановила світовий рекорд

Українська спортсменка Оксана Зубковська встановила світовий рекорд і взяла золоту медаль у стрибках в довжину на Паралімпіаді в Лондоні.

Про це повідомляє сайт «Чемпіон».

Результат О.Зубковської - 6.60 м. Друге місце у представниці Китаю Жия Юньтікшян, третеє - у Анни Канюк з Білорусі.