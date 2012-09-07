Українська паралімпійка встановила світовий рекорд

19:59, 07 вересня 2012
Спорт
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Українська спортсменка Зубковська встановила світовий рекорд у стрибках в довжину на Паралімпіаді в Лондоні.

Ще одне золото України

Українська спортсменка Оксана Зубковська встановила світовий рекорд і взяла золоту медаль у стрибках в довжину на Паралімпіаді в Лондоні.

Про це повідомляє сайт «Чемпіон».

Результат О.Зубковської - 6.60 м. Друге місце у представниці Китаю Жия Юньтікшян, третеє - у Анни Канюк з Білорусі.

 

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