Букмекери не дають шансів суперникові Кличка

На перемогу претендента букмекери приймаються ставки з коефіцієнтом 10.00. А на перемогу Віталія Кличка - 1.03, пише ТСН.

Також букмекери пропонують наступні котирування на цей бій: дострокова перемога Віталія - 1.15, перемога Віталія за очками - 4.00; дострокова перемога Чарра - 20.00.

Нагадаємо, що 8 вересня чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Віталій Кличко проведе свій 47-й бій у кар'єрі з німецьким боксером Мануелем Чарром.