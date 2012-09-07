Букмекери не дають шансів суперникові Кличка
17:17, 07 вересня 2012Спорт
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Букмекери не вірять, що "діамантовий хлопчик" Мануель Чарр зможе забрати пояс у Кличка.
Віталій Кличко має більше шансів
На перемогу претендента букмекери приймаються ставки з коефіцієнтом 10.00. А на перемогу Віталія Кличка - 1.03, пише ТСН.
Також букмекери пропонують наступні котирування на цей бій: дострокова перемога Віталія - 1.15, перемога Віталія за очками - 4.00; дострокова перемога Чарра - 20.00.
Нагадаємо, що 8 вересня чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Віталій Кличко проведе свій 47-й бій у кар'єрі з німецьким боксером Мануелем Чарром.
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