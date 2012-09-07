Кварцяний працевлаштувався в Запоріжжі

Відомий український футбольний фахівець Віталій Кварцяний став головним тренером запорізького "Металурга". Про це повідомив спортивний директор запорожців Антолій Заяєв.

Як зазначає ТСН, на цьому посту Віталій Володимирович змінив Сергія Ковальця, який пропрацював у запорізькому клубі трохи більше місяця, і за шість турів Прем'єр-ліги так і не зміг виграти жодного матчу.

"Всю правду зможу розповісти через деякий час. Думаю, люди дізнаються багато нового. Поки Сергій Іванович не розрахувався в клубі. Хоча вже з четверга у "Металурга" новий головний тренер - Віталій Кварцяний. Я продовжу роботу в якості спортивного директора", - сказав Заяєв.

Нагадаємо, що останнім місцем роботи Кварцяного був криворізький "Кривбас", який він встиг підготувати до сезону, але жодного офіційного матчу в якості керманича не провів.