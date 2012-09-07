Українці на Паралімпіаді вже завоювали 68 нагород

Як повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України, за кількістю золотих нагород українці стійко утримують четверту позицію на Іграх.

Як повідомляє сайт «Чемпіон», український плавець Геннадій Бойко виграв фінальний заплив на дистанції 50 метрів на спині (S1) із часом 1:04.29, що віднині є новим світовим рекордом.

Третє місце у цьому виді змагань посів ще один українець Олександр Головко - 1:32.44.

Також олімпійським чемпіоном став Віктор Смирнов, який до цього здобув бронзову нагороду. Цього разу В.Смирнов став першим на 100-метрівці баттерфляєм (S11) - час 1:03.32. Інший українець Олександр Мащенко став п'ятим на цих змаганнях.