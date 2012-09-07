Українські плавці здобули ще два золота на Паралімпіаді

Український плавець виграв фінальний заплив на дистанції 50 метрів на спині (S1) із часом 1:04.29, що віднині є новим світовим рекордом, повідомляє сайт Чемпіон.

Третє місце у цьому виді зайняв ще один українець Олександр Головко - 1:32.44.

Також олімпійським чемпіоном став Віктор Смирнов, який до цього здобув бронзову нагороду. Цього разу Віктор став першим на 100-метрівці баттерфляєм (S11) - час 1:03.32. Інший українець Олександр Мащенко став тут п'ятим.