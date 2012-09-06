Український спортсмен став дворазовим чемпіоном Паралімпіади

Дворазовим олімпійським чемпіоном-2012 став Роман Павлик, який цього разу виявився першим у бігові на 200 метрів, повідомляє сайт «Чемпіон».

Окрім того, українець встановив новий рекорд України - 24.70 с.

Андрій Калина з новим європейським рекордом фінішував другим у плаванні на 200-метрівці змішаним стилем - 2:16.38. Раніше він узяв золоту нагороду на 100 м брасом.

Зазначимо, що Оксані Ботурчук не вистачило чотири соті, щоб піднятися на п'єдестал на дистанції 200 м. Четверте місце також в активі Ані Палян у плаванні на 400 м вільним стилем.

Українська збірна нині перебуває на 4-му місці командного заліку, маючи 25 золотих, 18 срібних і 23 бронзові медалі.