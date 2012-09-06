Українські паралімпійці у Лондоні розміняли сьомий десяток медалей
19:46, 06 вересня 2012Спорт
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Україна перетнула рубіж у 60 медалей, здобутих на Паралімпіаді-2012 у Лондоні.
Паралімпійська збірна України на 4-ому місці
Про це повідомляє сайт «Чемпіон»
Сьогодні, 6 вересня, українці відзначилися двома нагородами. В індивідуальному змаганні з шосейного велоспорту (C 4-5) не було рівних Єгору Дементьєву – він здобув друге «золото».
Бронзову медаль у потрійному стрибку (F11) серед чоловіків здобув Руслан Катишев з особистим кращим результатом - 12.50 м.
Також сьогодні четверте місце у метанні диска (F37) зайняла Вікторія Ясевич.
Таким чином, Україна утримує четверту сходинку у загальнокомандному заліку, маючи 23 золотих медалей, 17 срібних і 21 бронзових.
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