Українські паралімпійці у Лондоні розміняли сьомий десяток медалей

Про це повідомляє сайт «Чемпіон»

Сьогодні, 6 вересня, українці відзначилися двома нагородами. В індивідуальному змаганні з шосейного велоспорту (C 4-5) не було рівних Єгору Дементьєву – він здобув друге «золото».

Бронзову медаль у потрійному стрибку (F11) серед чоловіків здобув Руслан Катишев з особистим кращим результатом - 12.50 м.

Також сьогодні четверте місце у метанні диска (F37) зайняла Вікторія Ясевич.

Таким чином, Україна утримує четверту сходинку у загальнокомандному заліку, маючи 23 золотих медалей, 17 срібних і 21 бронзових.