Легкоатлети вимагають відставки президента Федерації Борзова

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявили учасники та призери Олімпійських ігор у Лондоні та Пекіні.

За словами бронзової призерки Олімпіади-2012 в естафеті, срібної призерки Чемпіонату Європи-2010 Єлизавети Бризгіної, в Україні склалася така ситуація, коли спортсмен, вигравши чемпіонат України, не має жодної гарантії, що саме він представить свою країну на Олімпійських іграх, «тому що комусь здається, що ти маєш власну чітку думку, яка не збігається з їхніми планами».

Є.Бризгіна підкреслила, що спортсмени вимагають до себе відповідного ставлення, як до людей, які прославляють Україну.

Вона наголосила, що В.Борзов «достатньо часу пробув на цій посаді. Нічого не зроблено, стає лише все гірше і гірше».

За словами Є.Бризгіної, спортсмени декілька років неодноразово намагалися покращити своє харчування під час тренувальних зборів. «Спортсмени багато разів ставили питання старшим тренерам», - сказала вона і додала, що ті, у свою чергу, просили не здіймати галас з цього приводу, інакше спортсменів позбавлять можливості поїхати на Олімпіаду й Чемпіонат світу.

Учасник чотирьох останніх Олімпійських ігор, бронзовий призер Олімпіади-2008 зі стрибків з жердиною Денис Юрченко наголосив, що брак фінансування у сфері спорту призводить до проблем з устаткуванням, стадіонами та тренувальними спортивними базами.

Особистий тренер бронзової призерки Олімпіади-2012 Христини Стуй Сергій Басенко висловив обурення тим, що на практиці особисті тренери олімпійських призерів недоотримують кошти із «президентської премії», натомість, частина цих коштів відходить на «тренерський штаб», до якого входять навіть ті, хто не мав жодного стосунку до підготовки спортсмена. «Чому наше керівництво забирає у нас ці премії?», - обурився він.

«Усім кажуть: не кажіть про це. Так було і буде», - розповіла олімпійська чемпіонка (Пекін-2008) у семиборстві Наталія Добринська. Вона наголосила, що в Україні жодним чином не популяризується легка атлетика, що може призвести до її занепаду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 вересня, голова Державної служби молоді та спорту України Равіль Сафіуллін заявив, що результати роботи комісії з перевірки фактів правопорушень, вчинених посадовими особами штатних збірних команд України під час проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з легкої атлетики, підтверджують зловживання з їхнього боку.

На час проведення перевірки від виконання службових обов’язків було відсторонено ряд працівників штатних збірних команд України, які відповідали за проведення навчально-тренувальних зборів та змагань: державного тренера Валерія Александрова, головного тренера Олександра Апайчева, старших тренерів Павла Бардакова та Костянтина Степанцова, начальника команди Руслана Руссу.