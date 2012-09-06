Гроші, що виділялись на підготовку українських легкоатлетів, не доходили до них

Голова Державної служби молоді та спорту України Равіль Сафіуллін заявляє, що результати роботи комісії з перевірки фактів правопорушень, вчинених посадовими особами штатних збірних команд України під час проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з легкої атлетики, підтверджують зловживання з їхнього боку.

Про це він повідомив на прес-конференції в УНІАН.

“Підтверджується те, про що говорили спортсмени”, – сказав голова Держмолодьспорту.

Як заявив Р.Сафіуллін, кошти, що виділялись на підготовку легкоатлетів, не доходили до них.

Він нагадав, що 3 вересня підписав наказ про створення спецкомісії. Згідно з наказом, комісія протягом 10 днів має здійснити перевірку фактів можливих фінансових порушень, вчинених під час проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з легкої атлетики в 2011-2012 рр., та подати голові служби її результати.

Окрім цього, на час проведення перевірки від виконання службових обов’язків усунуто ряд працівників штатних збірних команд України, які відповідали за проведення навчально-тренувальних зборів та змагань: державного тренера Валерія Александрова, головного тренера Олександра Апайчева, старших тренерів Павла Бардакова та Костянтина Степанцова, начальника команди Руслана Руссу.

Р.Сафіуллін сказав, що на даний момент перевірка триває, і додав, що офіційний попередній звіт про результати її роботи має з’явитись через 10 днів від моменту її створення, тобто 13 вересня.

Як повідомляв УНІАН, раніше Р.Сафіуллін зустрівся з членами олімпійської збірної України з легкої атлетики, які принесли колективного листа-скаргу до Держмолодьспорту та висловили нарікання на можливі фінансові та інші порушення під час проведення навчально-тренувальних зборів і змагань у 2011-2012 рр.

За словами голови Держслужби, тоді він ознайомив спортсменів з сумами, які були виділені з бюджету на проведення тренувальних зборів, на спортивний інвентар, на харчування тощо. За його словами, спортсмени були надзвичайно здивовані, оскільки задекларовані витрати абсолютно не відповідають тому, що насправді було зроблено.