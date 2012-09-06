Гроші, що виділялись на підготовку українських легкоатлетів, не доходили до них
Результати роботи спецкомісії підтверджують зловживання посадовців Федерації легкої атлетики, заявляє Сафіуллін.
Голова Державної служби молоді та спорту України Равіль Сафіуллін заявляє, що результати роботи комісії з перевірки фактів правопорушень, вчинених посадовими особами штатних збірних команд України під час проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з легкої атлетики, підтверджують зловживання з їхнього боку.
Про це він повідомив на прес-конференції в УНІАН.
“Підтверджується те, про що говорили спортсмени”, – сказав голова Держмолодьспорту.
Як заявив Р.Сафіуллін, кошти, що виділялись на підготовку легкоатлетів, не доходили до них.
Він нагадав, що 3 вересня підписав наказ про створення спецкомісії. Згідно з наказом, комісія протягом 10 днів має здійснити перевірку фактів можливих фінансових порушень, вчинених під час проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з легкої атлетики в 2011-2012 рр., та подати голові служби її результати.
Окрім цього, на час проведення перевірки від виконання службових обов’язків усунуто ряд працівників штатних збірних команд України, які відповідали за проведення навчально-тренувальних зборів та змагань: державного тренера Валерія Александрова, головного тренера Олександра Апайчева, старших тренерів Павла Бардакова та Костянтина Степанцова, начальника команди Руслана Руссу.
Р.Сафіуллін сказав, що на даний момент перевірка триває, і додав, що офіційний попередній звіт про результати її роботи має з’явитись через 10 днів від моменту її створення, тобто 13 вересня.
Як повідомляв УНІАН, раніше Р.Сафіуллін зустрівся з членами олімпійської збірної України з легкої атлетики, які принесли колективного листа-скаргу до Держмолодьспорту та висловили нарікання на можливі фінансові та інші порушення під час проведення навчально-тренувальних зборів і змагань у 2011-2012 рр.
За словами голови Держслужби, тоді він ознайомив спортсменів з сумами, які були виділені з бюджету на проведення тренувальних зборів, на спортивний інвентар, на харчування тощо. За його словами, спортсмени були надзвичайно здивовані, оскільки задекларовані витрати абсолютно не відповідають тому, що насправді було зроблено.