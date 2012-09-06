Українcькі паралімпійці здобули 5 медалей у плаванні

Цього разу українці взяли дві золоті, срібну та дві бронзові медалі у плаванні.

Вікторія Савцова тріумфувала у плаванні на 100-метрівці брасом (SB6) - час 1:39.13 (паралімпійський рекорд), повідомляє сайт Чемпіон.

Євгену Богодайку не було рівних також на 100-метрівці брасом (SB6) - 1:20.17 (світовий рекорд).

Бронзова нагорода у Сергія Кліпперта у плаванні на спині (100м, S12), який на три десяті секунди випередив іншого українця Максима Вераксу.

У плаванні на спині на 50-метрівці (S2) срібною призеркою стала Ганна Єлісаветська - 1:04.14 (європейський рекорд).

У цій же дисципліні третьою фінішувала Ірина Соцька (1:05.16), а четвертою Дар'я Копаєва (1:14.32).

Четверте місце зайняв Ескендер Мустафаєв у плаванні на 100 м вільним стилем (S4). До медалі йому не вистачило шість сотих.

Українська збірна нині перебуває на 4-му місці командного заліку, маючи 22 золотих, 17 срібних і 20 бронзових медалей.