Українські паралімпійці завоювали ще 2 золота

Українські спортсмени Роман Павлик і Єгор Дементьєв сьогодні завоювали золоті медалі на Паралімпійських іграх у Лондоні, повідомляє сайт "Чемпіон".

Р.Павлик у стрибках у довжину (F36) показав результат 5.23 м.

Є.Дементьєв переміг у змаганні з велоспорту (С5) - час 32:12.98.

Таким чином, Україна піднялася на четверту сходинку у загальнокомандному заліку, маючи 20 золотих медалей, 15 срібних і 17 бронзових.