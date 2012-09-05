Українські паралімпійці завоювали ще 2 золота
20:15, 05 вересня 2012Спорт
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Паралімпійці Павлик і Дементьєв завоювали золоті медалі на іграх у Лондоні
Чергові перемоги українських спортсменів
Українські спортсмени Роман Павлик і Єгор Дементьєв сьогодні завоювали золоті медалі на Паралімпійських іграх у Лондоні, повідомляє сайт "Чемпіон".
Р.Павлик у стрибках у довжину (F36) показав результат 5.23 м.
Є.Дементьєв переміг у змаганні з велоспорту (С5) - час 32:12.98.
Таким чином, Україна піднялася на четверту сходинку у загальнокомандному заліку, маючи 20 золотих медалей, 15 срібних і 17 бронзових.
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