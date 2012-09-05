Кличко підтвердив, що йде зі спорту

18:17, 05 вересня 2012
Спорт
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11-разовий чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко заявив, що чутки про залишення ним професійного спорту обгрунтовані, проте не повідомив, коли залишить ринг.

Кличко, правда, не назвав дати

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.Кличко сказав сьогодні в Москві після відкритого тренування з німецьким боксером Мануелем Чарром.

«Чутки про те, що я збираюся завершити кар'єру, мають під собою підстави. На сьогоднішній день, незважаючи на те, що я виглядаю і почуваюся чудово, якщо подивитися в паспорт, то мені вже 41 рік», - сказав В.Кличко.

За словами спортсмена, йому подобається один вислів відомого французького режисера Клода Лелуша: «Бокс - один з найжорсткіших видів спорту, але він понад усе схожий на життя».

На думку В.Кличка, бокс дуже драматичний вид спорту. «Драматургія кожного боксерського поєдинку полягає в тому, що весь зал знає, що один з суперників через кілька хвилин опиниться на помості, але тільки ніхто не знає, хто це буде», - відзначив він.

«Бокс дав мені ті якості, які я використовую щодня, – силу волі, цілеспрямованість, відчуття команди. Ці якості, котрі я виробив у спорті, я використовую в житті, вони допомагають мені в досягненні мети», - підкреслив В.Кличко.

Також спортсмен повідомив, що одним з чинників, який мотивував його зайнятися боксом, був художній фільм «Роккі».

«Я дуже радий, що виконавець головної ролі Сильвестр Сталлоне не раз підтримував мене з братом під час наших боїв. Для нас велика честь, що ми є співпродюсерами мюзиклу «Роккі», який можна буде побачити як в Європі, так і на Бродвеї», - сказав В.Кличко.

При цьому він зазначив, що для нього велика честь бути причетним до створення твору, який має не тільки спортивну складову.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня В.Кличко і М.Чарр прибули до Москви, де 8 вересня в спортивному комплексі «Олімпійський» пройде бій за звання чемпіона світу.

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