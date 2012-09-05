Кличко підтвердив, що йде зі спорту

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.Кличко сказав сьогодні в Москві після відкритого тренування з німецьким боксером Мануелем Чарром.

«Чутки про те, що я збираюся завершити кар'єру, мають під собою підстави. На сьогоднішній день, незважаючи на те, що я виглядаю і почуваюся чудово, якщо подивитися в паспорт, то мені вже 41 рік», - сказав В.Кличко.

За словами спортсмена, йому подобається один вислів відомого французького режисера Клода Лелуша: «Бокс - один з найжорсткіших видів спорту, але він понад усе схожий на життя».

На думку В.Кличка, бокс дуже драматичний вид спорту. «Драматургія кожного боксерського поєдинку полягає в тому, що весь зал знає, що один з суперників через кілька хвилин опиниться на помості, але тільки ніхто не знає, хто це буде», - відзначив він.

«Бокс дав мені ті якості, які я використовую щодня, – силу волі, цілеспрямованість, відчуття команди. Ці якості, котрі я виробив у спорті, я використовую в житті, вони допомагають мені в досягненні мети», - підкреслив В.Кличко.

Також спортсмен повідомив, що одним з чинників, який мотивував його зайнятися боксом, був художній фільм «Роккі».

«Я дуже радий, що виконавець головної ролі Сильвестр Сталлоне не раз підтримував мене з братом під час наших боїв. Для нас велика честь, що ми є співпродюсерами мюзиклу «Роккі», який можна буде побачити як в Європі, так і на Бродвеї», - сказав В.Кличко.

При цьому він зазначив, що для нього велика честь бути причетним до створення твору, який має не тільки спортивну складову.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня В.Кличко і М.Чарр прибули до Москви, де 8 вересня в спортивному комплексі «Олімпійський» пройде бій за звання чемпіона світу.