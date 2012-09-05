Динамо з Шахтарем зустрінуться вже в 1/16 Кубку України
У середу, 5 вересня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу футбольного Кубку України.
Першою парою, сформованою за результатами жеребкування стала "Шахтар - Динамо", які зустрінуться на "Донбас Арені".
Решта пар 1/16 фіналу виглядають так, повідомляє champion.com.ua:
ФК "Севастополь" - "Кривбас" (Кривий Ріг)
"Шахтар" (Свердловськ) - ФК "Одеса"
"Жемчужина" (Ялта) - "Дніпро" (Дніпропетровськ)
"Чорноморець" (Одеса) - "Металург" (Донецьк)
"Авангард" (Краматорськ) - "Зоря" (Луганськ)
"Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Київ)
"Десна" (Чернігів) - "Ворскла" (Полтава)
"Кремінь" (Кременчук) - "Нива" (Тернопіль)
"Сталь" (Дніпродзержинськ) - "Іллічівець" (Маріуполь)
"Славутич" (Черкаси) - "Волинь" (Луцьк)
"Гірник-Спорт" (Комсомольськ) - "Таврія" (Сімферополь)
"Кримтеплиця" (Молодіжне) - "Карпати" (Львів)
"Оболонь" (Київ) - "Металіст" (Харків)
"Украгроком" (Головківка) - "Металург" (Запоріжжя)
"Сталь" (Алчевськ) - "Арсенал" (Київ)
"Геліос" (Харків) - "Говерла" (Ужгород)
Матчі відбудуться у суботу-неділю, 22-23 вересня.