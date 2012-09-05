Динамо з Шахтарем зустрінуться вже в 1/16 Кубку України

17:01, 05 вересня 2012
Спорт
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У середу, 5 вересня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу футбольного Кубку України.

Фіналу Динамо-Шахтар точно не буде

Першою парою, сформованою за результатами жеребкування стала "Шахтар - Динамо", які зустрінуться  на "Донбас Арені".

Решта пар 1/16 фіналу виглядають так, повідомляє champion.com.ua:

ФК "Севастополь" - "Кривбас" (Кривий Ріг)

"Шахтар" (Свердловськ) - ФК "Одеса"

"Жемчужина" (Ялта) - "Дніпро" (Дніпропетровськ)

"Чорноморець" (Одеса) - "Металург" (Донецьк)

"Авангард" (Краматорськ) - "Зоря" (Луганськ)

"Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Київ)

"Десна" (Чернігів) - "Ворскла" (Полтава)

"Кремінь" (Кременчук) - "Нива" (Тернопіль)

"Сталь" (Дніпродзержинськ) - "Іллічівець" (Маріуполь)

"Славутич" (Черкаси) - "Волинь" (Луцьк)

"Гірник-Спорт" (Комсомольськ) - "Таврія" (Сімферополь)

"Кримтеплиця" (Молодіжне) - "Карпати" (Львів)

"Оболонь" (Київ) - "Металіст" (Харків)

"Украгроком" (Головківка) - "Металург" (Запоріжжя)

"Сталь" (Алчевськ) - "Арсенал" (Київ)

"Геліос" (Харків) - "Говерла" (Ужгород)

Матчі відбудуться у суботу-неділю, 22-23 вересня.

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