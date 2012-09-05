Динамо з Шахтарем зустрінуться вже в 1/16 Кубку України

У середу, 5 вересня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу футбольного Кубку України.

Першою парою, сформованою за результатами жеребкування стала "Шахтар - Динамо", які зустрінуться на "Донбас Арені". Решта пар 1/16 фіналу виглядають так, повідомляє champion.com.ua: ФК "Севастополь" - "Кривбас" (Кривий Ріг) "Шахтар" (Свердловськ) - ФК "Одеса" "Жемчужина" (Ялта) - "Дніпро" (Дніпропетровськ) "Чорноморець" (Одеса) - "Металург" (Донецьк) "Авангард" (Краматорськ) - "Зоря" (Луганськ) "Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Київ) "Десна" (Чернігів) - "Ворскла" (Полтава) "Кремінь" (Кременчук) - "Нива" (Тернопіль) "Сталь" (Дніпродзержинськ) - "Іллічівець" (Маріуполь) "Славутич" (Черкаси) - "Волинь" (Луцьк) "Гірник-Спорт" (Комсомольськ) - "Таврія" (Сімферополь) "Кримтеплиця" (Молодіжне) - "Карпати" (Львів) "Оболонь" (Київ) - "Металіст" (Харків) "Украгроком" (Головківка) - "Металург" (Запоріжжя) "Сталь" (Алчевськ) - "Арсенал" (Київ) "Геліос" (Харків) - "Говерла" (Ужгород) Матчі відбудуться у суботу-неділю, 22-23 вересня.

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