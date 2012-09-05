Кличко: Ніколи не думав, що стрибатиму зі скакалкою краще за багатьох дівчат
У Москві прямо в парку пройшли відкриті тренування Кличка і Чарра.
У Москві в парку «Красная Пресня» пройшли відкриті тренування 11-разового чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Віталія Кличка і німецького боксера Мануеля Чарра.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, до парку прийшли сотні любителів боксу, причому дехто з них тримав українські прапори.
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Першим тренування проводив М.Чарр. Він спочатку кілька хвилин боксував зі своїм тренером Валерієм Бєловим, а потім на ринг запросили кілька маленьких дітей, з якими М.Чарр намагався «боксувати», тікав від них, а також показово падав.
В.Кличко провів справжній боксерський майстер-клас. Причому тренування проходило під музику, а сам спортсмен постійно зупинявся, щоб прокоментувати свої дії присутнім. В.Кличко повідомив, що, насправді, тренування триває близько трьох годин, і лише для глядачів воно було скорочено до 15 хвилин.
В.Кличко спочатку провів розминку, потім тренування продовжилося стрибками на скакалці.
«Ніколи не думав, що стрибатиму на скакалці краще за багатьох дівчат у нашому дворі», - сказав він і додав, що може стрибати понад годину. При цьому боксер зазначив, що ця вправа допомагає у втраті ваги.
Далі В.Кличко показав зі своїм тренером Фріцем Здунеком, як відпрацьовуються удари під час тренувань.
За його словами, найбільш незвичайні умови для проведення тренування були у Казані в 1991 році, коли на вулиці було -40°, а в залі – не набагато тепліше.
В.Кличко повідомив, що, готуючись до поєдинку, займався легкою атлетикою, плавав, виконував вправи на координацію і витривалість.
За словами боксера, у нього вже підготовлений план бою, а ті комбінації, які він показав сьогодні, не використовуватимуться під час поєдинку. «Я спеціально вводив в оману Чарра», - сказав В.Кличко і запевнив, що повністю готовий до бою.
«Проведено понад 100 раундів спарингів, і мої спаринг-партнери дуже раді, що все благополучно закінчилося. Я пробіг понад 150 км і проплив не менш як 30 км. Повністю готовий, але останній тиждень перед боєм найважливіший, адже все залежить від концентрації», - сказав В.Кличко.
Після тренування боксери роздали автографи і поспілкувалися з журналістами.
Як повідомляв УНІАН, 3 вересня В.Кличко і М.Чарр прибули до Москви, де 8 вересня в спортивному комплексі «Олімпійський» відбудеться бій за звання чемпіона світу.