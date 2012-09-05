Федерація футболу ухвалила перші організаційні рішення

Як повідомили у прес-службі ФФУ, таке рішення було ухвалене на першому засіданні новообраного Виконавчого комітету ФФУ.

Виконком, відповідно до циркулярів та норм ФІФА, створив Палату з вирішення спорів ФФУ, яка розглядатиме трудові спори між клубами та футболістами або тренерами. Головою нового органу обрано Валентина Скворцова.

Виконком призначив виконавчим директором Федерації Максима Бондарева, який до останнього часу займав посаду в. о. генерального директора Прем’єр-ліги. Заступником виконавчого директора став Іван Шепеленко.

Для подальшого ефективного функціонування Федерації було прийнято рішення провести ґрунтовний аналіз ефективності роботи адміністрації та структури ФФУ в цілому шляхом залучення авторитетної міжнародної консалтингової агенції.

Крім того, Виконком ФФУ призначив головою Комітету арбітрів Федерації Василя Мельничука, який свого часу був одним з провідних вітчизняних арбітрів і досі залишається єдиним в Україні, хто обслуговував матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

На виконання рішення Конгресу ФФУ щодо змін та доповнень до статуту за пропозицією першого віце-президента Федерації Анатолія Попова було створено Робочу групу з розробки нововведень. Її очолив віце-президент ФФУ Володимир Мариновський.

На цю тему: Звільнений Суркіс із футболу іти не має наміру

Заслухавши інформацію першого віце-президента ФФУ Сергія Стороженка, діючи відповідно до Статуту ФФУ та керуючись нормативами ФІФА і УЄФА, Виконком вирішив ліквідувати Дисциплінарний комітет Прем’єр-ліги, Дисциплінарний комітет Професійної футбольної ліги та Дисциплінарно-правову комісію Екстра-ліги, оскільки справи дисциплінарного характеру, що належали до їхньої компетенції, тепер розглядатимуть Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ, Апеляційний комітет ФФУ або Палата з вирішення спорів ФФУ.

Також Виконкомом прийняв рішення про проведення матеріально-технічної інвентаризації Федерації. Керівником комісії призначено М.Бондарева.