В України ще два золота на Паралімпіаді

Українська плавчиха Наталія Прологаєва завоювала свою третю золоту медаль у плаванні брасом на дистанції 100 метрів у класі SB4 з новим світовим рекордом - 1:43.99, повідомляє сайт Чемпіон.

Максим Веракса взяв "золото" на стометрівці вільним стилем у класі S12. Він фінішував з рекордом Паралімпіади - 51,40 секунди.

Ані Палян виборола бронзову нагороду в у плаванні вільним стилем на 50 м в класі S7, а Антон Дацко став володарем срібної нагороди у фехтуванні.

Українська збірна нині перебуває на 4-му місці командного заліку, маючи 18 золотих, 15 срібних і 17 бронзових медалей.