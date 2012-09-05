В України ще два золота на Паралімпіаді
02:28, 05 вересня 2012Спорт
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Скарбничка збірної України на Паралімпіаді-2012, що триває у Лондоні поповнилася ще чотирма медалями, з яких дві - золоті.
Наталія Прологаєва
Українська плавчиха Наталія Прологаєва завоювала свою третю золоту медаль у плаванні брасом на дистанції 100 метрів у класі SB4 з новим світовим рекордом - 1:43.99, повідомляє сайт Чемпіон.
Максим Веракса взяв "золото" на стометрівці вільним стилем у класі S12. Він фінішував з рекордом Паралімпіади - 51,40 секунди.
Ані Палян виборола бронзову нагороду в у плаванні вільним стилем на 50 м в класі S7, а Антон Дацко став володарем срібної нагороди у фехтуванні.
Українська збірна нині перебуває на 4-му місці командного заліку, маючи 18 золотих, 15 срібних і 17 бронзових медалей.
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