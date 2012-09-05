Кличко пояснив, чому бій з Чарром відбудеться в Москві, а не Києві

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Ми вже боксували в Україні, і ще боксуватимемо в Україні. Я можу вам це пообіцяти. У цьому напрямі ми працюємо», - сказав В.Кличко, відповідаючи на запитання УНІАН, чому бій з німцем Мануелем Чарром відбувається не в Києві.

Він пояснив, що надійшло багато пропозицій для проведення бою і в США, і в Німеччині, але умови, що надішли з Москви, були цікавішими з багатьох поглядів.

Крім того, він переконаний, що багато українців, які хочуть подивитися бій у Москві, зможуть це зробити, адже їм не потрібно відкривати візи, а досить сісти в потяг, літак або автомобіль.

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«Я переконаний, що в «Олімпійському» (спорткомплекс у Москві, де 8 вересня відбудеться його бій з М.Чарром – УНІАН) буде велика кількість моїх земляків, які приїдуть підтримати мене з різних міст України», - сказав В.Кличко.

Окрім того, він заявив, що відразу після поєдинку повертається до активної політичної діяльності в Україні.