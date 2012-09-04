Шовковський завершив виступи за збірну України

Про це головний тренер української національної команди Олег Блохін заявив на прес-конференції в Києві, повідомляє «Чемпіонат.com».

"Шовковський підійшов до мене і повідомив, що вирішив завершити кар'єру в збірній. Я його зрозумів і підтримав. Звичайно, для збірної України це втрата. Так, були помилки, були невдачі, але все ж таки він був лідером команди", - сказав О.Блохін.

*** О.Шовковський грав у національній збірній команді України з 1994 року, за цей час провів в її складі 92 матчі і пропустив 76 м'ячів. В даний момент воротар "Динамо" відновлюється після травми плечового суглоба, яка не дозволила йому зіграти на Євро-2012.