Чарр обіцяє відправити Кличка в нокаут

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це М.Чарр заявив сьогодні на прес-конференції в Москві.

«У мене є свій рецепт для кожного бою. Для бою з Кличком в цьому рецепті основною частиною буде нокаут», - сказав М.Чарр.

Він заявив, що добре вивчив суперника і тактику його підготовки.

При цьому М.Чарр повідомив, що завжди мріяв перемогти В.Кличка.

«Спортсмени перестануть бути спортсменами, якщо перестануть мріяти. А я щодня мріяв приїхати сюди, де перебуваю зараз. І я свою мрію реалізовував сам», - сказав М.Чарр.

На це В.Кличко заявив: «У моїй кар'єрі практично всі обіцяли нокаутувати мене, але поки що нікому не вдалося цього зробити». «Побачимо, може М.Чарр буде в змозі реалізувати своє рішення. Я дуже схвильований», - сказав він під сміх залу.

«Ось зараз народ сміється, але ти повір – у суботу ніхто сміятися не буде. Запам'ятай – останні свої п'ять боїв я провів безплатно, свої гроші вклав, у борги вліз, ще не сплачені, і, незважаючи на це, я тут і вийду на бій проти тебе. Мрія моя стала бувальщиною – а вона полягала завжди в одному – зробити тобі нокаут. І вона стане дійсністю. Отже ввечері у суботу. Нову ми писатимемо історію», - заявив М.Чарр.

У свою чергу, В.Кличко зазначив, що не розповідатиме про слабкі сторони свого суперника.

«Краще я їх покажу 8 вересня в рингу», - сказав В.Кличко.

За його словами, незважаючи на те, що М.Чарр дуже сильний, мотивований і має величезну волю до перемоги, у нього є одна слабка ланка – у нього немає достатньо досвіду.

«Досвід – одна з ключових складових у будь-якому виді діяльності, і професійний бокс – це не виняток. Професійний бокс - не обмін ударами, це тонка гра психології, фізики», - сказав він.

«Давайте побачимо, чи зможе молодий – на 14 років молодший - суперник перемогти, як він сказав «дідуся Кличка», хоча для дідуся я досить непогано виглядаю», - сказав український боксер.

За його словами, у важкій вазі молодість не завжди плюс, адже чемпіони в цьому виді спорту показують кращі результати, коли їм за тридцять, коли приходить зрілість.